Asteroiden aus dem All abwehren

Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiert - trotzdem: Politiker aus Europa und den USA haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jetzt Geld gegeben damit sie nach einer Lösung suchen ,was man in so einem Fall tatsächlich tun könnte. Forscherinnen und Forscher wollen schon im nächsten Jahr mit den Tests beginnen. Wie das funktionieren soll, erfahrt ihr im verlinkten Video.