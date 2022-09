Asteroid im Crashtest!

Die Nasa hatte sich für den Test den Asteroiden Dimorphos ausgeguckt, ein Gesteinsbrocken. Er ist ungefähr so groß wie ein Fußballstadion, aber derzeit keine Gefahr für die Erde. Treffen und damit umlenken sollte ihn eine unbemannte Raumsonde. Die war ungefähr so groß wie ein Getränkeautomat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man will mit einem Getränkeautomaten ein Fußballstadion in elf Millionen Kilometer Entfernung treffen, ist das in den Weiten des Alls alles andere als einfach - wie gesagt, wie auf Staubkörner zielen. Schon im November 2021 ist die Sonde der Mission "Dart" per Rakete gestartet - bis sie jetzt auf der Zielgeraden angekommen war und direkt auf den Asteroiden zuraste und Dimorphos in Nahaufnahme zeigte.