Den beiden Astronauten Robert Behnken (links) und Douglas Hurley wird beim Aussteigen geholfen.

Quelle: (nasa/bill ingalls) ap provides access to this publicly distributed handout photo provided by nasa

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28.000 Kilometern pro Stunde flogen die Astronauten in Richtung Erde. Die Kapsel trat dann an einem genau vorher berechneten Punkt wieder in die Erdatmosphäre ein. Dort wurde sie sehr stark von der Luft abgebremst. Durch die große Reibung wird die Kapsel bis zu 1900 Grad heiß. Die Astronauten sind im Inneren der Kapsel gut geschützt. 19 Stunden nach dem Start, plumpste die Kapsel dann an vier großen Fallschirmen ganz langsam in den Atlantik.