Astronautennahrung sieht anders aus als normales Essen. Quelle: reuters

Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA hat am Montag das Essen vorgestellt, das Gerst und seine Teamkollegen bei ihrer Mission im All "auf den Tisch" bekommen. Neben 16 Standardmenüs darf Gerst sein Team auch zu einigen besonderen Mahlzeiten einladen. Dafür hat er dann Käsespätzle, Maultaschen und Hühnerrahm-Geschnetzeltes im Gepäck. Doch das Essen sieht ganz anders aus als ihr es kennt. Denn für einen Trip ins All kann man nicht einfach normales Essen mitnehmen. Bei Astronautennahrung muss einiges beachtet werden. Was das ist, erfahrt ihr im Video unten.