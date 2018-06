Menschen vor einem Flüchtlingsheim Quelle: ZDF

In Deutschland können Menschen Asyl bekommen, die in ihren Heimatländern bedroht oder sehr ungerecht behandelt werden. Es gibt Länder, in denen Menschen verfolgt und unterdrückt werden, weil sie zum Beispiel eine andere politische Meinung haben.



Kein Asyl bekommen Menschen, die in ihren Heimatländern zum Beispiel keine Arbeit oder nicht genug zu essen haben und deshalb fliehen. Sie werden wieder zurück in ihre Heimatländer geschickt.