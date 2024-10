Das hat am Freitag hat ein wichtiges Gericht entschieden. Die Richterinnen und Richter begründen das so: Die Situation für Frauen ist in Afghanistan so schlimm, dass keine Frau dort sicher ist. Eine Frau aus Afghanistan zu sein reicht also, um in der Europäischen Union Schutz und Hilfe - sogenanntes Asyl - zu bekommen.