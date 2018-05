Asyl-Skandal in Bremen

Mitte April wurde bekannt, dass sich offenbar nicht alle Mitarbeiter an diese Regeln gehalten haben. In Bremen soll eine Mitarbeiterin in den Jahren 2013 bis 2016 vielen Menschen Asyl gewährt haben, obwohl diese gar nicht die Voraussetzungen dafür erfüllten. Mehr als 1.200 Geflüchtete soll das betreffen. Experten überprüfen nun, ob die Frau sich tatsächlich falsch verhalten hat.



Wieso diese Vorfälle erst jetzt bekannt wurden, darüber wird derzeit viel diskutiert. Denn offenbar hat es schon vor einiger Zeit Hinweise gegeben, dass etwas falsch läuft.