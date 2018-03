Nach einem heftigen Erdbeben und einem schweren Tsunami fielen in mehreren Reaktoren des Atomkraftwerks in Fukushima am 1. März 2011 die Kühlsysteme aus. Dadurch erhitzten die Brennstäbe so stark, dass es dort teilweise zu einer Kernschmelze kam. Außerdem gab es in einem Reaktor eine Explosion. Dadurch wurde radioaktives Material in die Luft geschleudert und ein großes Gebiet verseucht.