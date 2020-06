In den vergangenen Jahrzehnten kam es immer wieder zu Störfällen im AKW in Fessenheim. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es das älteste Atomkraftwerk Frankreichs ist und deshalb nicht besonders modern ist. Eine andere Sorge, die viele haben: In der Region gibt es eine Gefahr vor Erdbeben. Bei einem Erdbeben könnte das Gebäude des Atomkraftwerks stark beschädigt werden und große Mengen an radioaktiver Strahlung könnten austreten.