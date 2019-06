Auch in der Stadt Aachen in Deutschland wollen viele Menschen erreichen, dass das Atomkraftwerk "Tihange" vom Netz genommen wird. Denn das belgische Kraftwerk liegt direkt an der deutsch-belgischen Grenze. Die Stadt Aachen liegt auch nah an dieser Grenze. Zwischen dem Kraftwerk und Aachen liegen nur 70 Kilometer. Wenn radioaktive Strahlung in "Tihange" austritt, dann kann sich diese Strahlung bis nach Aachen ausbreiten.