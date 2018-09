Wissenschaftler erforschen noch immer, wo Atommüll so tief in der Erde gelagert werden kann, dass die radioaktiven Strahlen nicht an die Erdoberfläche kommen können. Das Gestein dort unten darf sich nicht bewegen und muss vor Erdbeben sicher sein. An einigen Orten gab es bereits Probebohrungen. Bis aber ein Endlager entsteht, werden noch viele Jahre vergehen. So lange bleibt der Atommüll in Zwischenlagern.