logo!: So klappt Atommüll-Endlagersuche in anderen Ländern

Seit Jahren wird in Deutschland nach einem Ort gesucht, an demdauerhaft und endgültig gelagert werden kann, der während der Nutzung von Atomkraftwerken entstanden ist. So ein Endlager muss einsein – am bestenund. Experten meinen: Diesen Ort in Deutschland zu finden wird noch superlange dauern, vielleicht sogar erst in 50 Jahren, also. Im Video ist erklärt, warum das so ein Riesenproblem ist: