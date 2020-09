Im Moment liegt der Atommüll in Zwischenlagern. Dort soll er aber nicht unbedingt bleiben. Fachleute haben sich deshalb auf die Suche gemacht. Sie wollen herausfinden: Wo könnte man den Atommüll in Deutschland am sichersten lagern? An diesem Montag stellen sie ihre ersten Ergebnisse vor. Dabei schlagen sie noch keine genauen Orte vor. Es geht erstmal um 90 Gebiete, die überhaupt in Frage kommen. Fest steht aber: Das Lager soll tief in der Erde entstehen.