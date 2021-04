Aktuell gibt es in Deutschland 16 Zwischenlager mit hochradioaktivem Atommüll. Das bedeutet, der Müll in diesen Lagern hat eine besonders hohe Strahlung. Die meisten Zwischenlager liegen direkt an einem Atomkraftwerk. Es gibt aber auch einige, wie zum Beispiel in Ahaus und Gorleben, die sich an einem ganz anderen Ort befinden. Wenn dort Atommüll gelagert werden soll, muss er erst dorthin transportiert werden.