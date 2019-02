Schildert uns in der E-Mail eure Geschichte, euer Problem, euer Thema für logo!. Sagt uns, warum wir vorbeikommen sollen, und erzählt uns, was bei euch besonders ist, was ihr erreicht habt oder was ihr ändern wollt. Schickt uns, was euch bewegt, gerne auch mit Fotos. Und ganz wichtig, damit wir euch erreichen können: Schreibt euren Namen, euer Alter und eure Telefonnummer dazu.