Was ist alles möglich bei euch?

Quelle: dpa

Gibt es bei euch spannende Projekte, die ihr mitgestalten dürft? Oder könnt ihr zum Beispiel mitreden bei der Pausen- oder Schulhofgestaltung? Habt ihr etwas zu sagen bei den Unterrichtszeiten oder beim Thema Schulessen? In welchen Bereichen dürft ihr sonst noch mitentscheiden?



Berichtet uns davon!



Schreibt eine E-Mail an logo@zdf.de mit dem Betreff Mitbestimmung in der Schule

oder schickt einen Brief an ZDF, logo!, 55100 Mainz



Wir brauchen von euch:



- Kurze Beschreibung, wie ihr an eurer Schule mitbestimmen könnt

- Name und Alter

- Telefonnummer

- Ort und Schule