Wenn du den Supermond bestaunen willst, kannst du ihn dir am späten Mittwochabend anschauen. Oder du stehst am Donnerstagmorgen kurz nach fünf Uhr auf und schaust in Richtung Südwesten. Allerdings wird es dann wohl in vielen Gegenden von Deutschland bewölkt sein oder sogar regnen. Es braucht also ein bisschen Glück, dass der Supermond nicht von Wolken verdeckt ist.