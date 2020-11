Imam beim Gebet in einer Moschee

Quelle: dpa

Dabei ging es um Imame. Imame, das sind die religiösen Oberhäupter muslimischer Gemeinden. Imam bedeutet so viel wie "Vorbeter" oder "Vorbild". In der Moschee leitet der Imam das Gemeinschaftsgebet und hält Predigten zu religiösen Themen. In einigen muslimischen Gemeinden unterrichtet der Imam auch junge Menschen. Er lehrt den Koran, das heilige Buch der Muslime.



Viele Imame in Deutschland kommen aus anderen Ländern und wurden dort auch ausgebildet. Einige Politikerinnen und Politiker fürchten, dass sie deshalb bei ihrer Arbeit auch eher die Werte und Interessen dieser Länder vertreten. So können andere Länder über die Imame Einfluss auf muslimische Gemeinden in Deutschland nehmen.