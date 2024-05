Brötchen backen, Wände streichen, Autos reparieren. Wer nach der Schule so etwas beruflich machen möchte, braucht in Deutschland meist eine abgeschlossene Ausbildung. Die dauert etwa zwei bis drei Jahre. Um eine solche Ausbildung oder Lehre zu machen, braucht man eine Stelle in einem Betrieb. Hunderttausende solcher Stellen gibt es jedes Jahr in Deutschland. Das Problem: Immer mehr davon bleiben in den letzten Jahren unbesetzt.