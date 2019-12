Seit Oktober brennt es in Australien an verschiedenen Orten. In den letzten Tagen wurden immer wieder Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius gemessen. Experten und Expertinnen sprechen von einem neuen Hitzerekord in dem Land. Durch die anhaltende Trockenheit, Hitze und den Wind lassen sich die Brände nur sehr schwer löschen. Viele Menschen, Tiere und die Landschaft in Australien sind davon bedroht. Jetzt wurde für einen Teil im Südosten des Landes, in dem auch die Stadt Sydney liegt, der Ausnahmezustand ausgerufen. In dieser Region leben sehr viele Menschen.