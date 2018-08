Viele Menschen kamen ins Gefängnis, darunter auch Journalisten, Richter und Soldaten. Außerdem wurden Tausende Menschen entlassen, vor allem an Schulen und Universitäten. Manche Schulen und Universitäten wurden sogar komplett geschlossen, einige Zeitungen, Radiosender und Vereine wurden verboten. Viele vermuten, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan damit verhindern möchte, dass er kritisiert wird.



Zwei Jahre lang wurde der Ausnahmezustand immer wieder verlängert. Jetzt wurde er aufgehoben. Allerdings gab es in der Zwischenzeit in der Türkei viele Neuerungen. Bei den Wahlen im Juni hat Erdoğan so viele Stimmen erhalten, dass er Präsident bleiben und das politische System der Türkei ändern kann: Der Präsident bekommt sehr viel mehr Macht als bisher.