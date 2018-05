Am Dienstagabend sagte US-Präsident Donald Trump in einer Fernsehrede, dass die USA aus diesem Atom-Abkommen aussteigen. Trump nannte das Abkommen bereits häufiger den schlechtesten Vertrag, der je abgeschlossen worden sei. Er ist der Meinung, dass der Iran trotz des Atom-Abkommens weiterhin versuche, Atomwaffen zu bauen. Deshalb kündigte Donald Trump auch Strafen gegen den Iran an: Die USA werde kaum noch Geschäfte mit dem Iran machen. Mit diesen sogenannten Sanktionen, will Trump die Regierung des Iran unter Druck setzen, um ein noch strikteres Atom-Abkommen mit dem Iran zu verhandeln.