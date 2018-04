Flagge von Australien Quelle: public address

20 Millionen Menschen leben dort. Die Hauptstadt von Australien heißt Canberra: Hier leben nur 300.000 Menschen. Die größte Stadt in Australien ist Sydney mit mehr als vier Millionen Menschen, also ungefähr so viele wie in Berlin. Drei von vier Australiern wohnen in Städten.

Weil Australien im Gegensatz zu Deutschland auf der Südhalbkugel liegt, ist dort Winter, wenn wir Sommer haben,und umgekehrt. Daher ist es in Australien an Weihnachten oft richtig heiß und man kann am Strand feiern.