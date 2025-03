logo!: Sturmtief Alfred trifft Osten Australiens

Das starke Unwetter „Alfred“ hat an der Ostküste Australiens für heftigen Regen und Überschwemmungen gesorgt. In der Stadt Brisbane regnete es so viel, dass viele Straßen unter Wasser standen und teilweise nur noch die Dächer der Autos sichtbar waren. In der Region Hervey Bay gab es den stärksten Regen seit 1955. Insgesamt fielen in Queensland mehr als 900 Liter Regen pro Quadratmeter und das in nur einer Woche. Zum Vergleich: In Berlin regnet es normalerweise 580 Liter im ganzen Jahr.