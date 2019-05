Der Mindestlohn ist eine Untergrenze des Gehalts. Weniger als der Mindestlohn darf nicht gezahlt werden. Diese Untergrenze ist per Gesetz festgelegt. Wer in Deutschland arbeitet - egal in welchem Bereich - soll zurzeit mindestens 9,19 Euro pro Stunde verdienen. Der Mindestlohn soll dafür sorgen, dass die Menschen von dem Geld leben können, das sie durch ihre Arbeit verdienen.