Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Volkmarsen ist ein kleiner Ort in der Nähe von Kassel mit rund 6.800 Einwohnern. Während dort am Rosenmontag der Fastnachtsumzug stattfand, fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Laut Polizei gab es 76 Verletzte, darunter viele Kinder. Der 29-jährige Fahrer des Autos konnte von der Polizei festgenommen werden. Warum der Mann in die Menschen gefahren ist, weiß man noch nicht. Die Polizei sagte, dass sie ihn dazu befragen wird.