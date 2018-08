In Genua fand am Samstag eine große Trauerfeier für die Opfer des Unglücks statt. Tausende Menschen nahmen daran teil, darunter Rettungskräfte und Ärzte, die nach dem Einsturz geholfen hatten. Sie bekamen großen Applaus. Auch viele wichtige italienische Politiker und Angehörige von Opfern waren bei der Zeremonie. Allerdings nahmen auch einige Familien von Opfern des Unglücks bewusst nicht an der Trauerfeier teil, um so gegen die Politiker zu protestieren. Sie geben einigen Politikern eine Mitschuld. Sie sind der Meinung, die Politiker hätten dafür sorgen müssen, dass so ein Unglück nicht passiert.