Das sind alles ausgemusterte Autos.

Quelle: dpa

Das ist aber nicht überall auf der Welt so - zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas oder Asiens. Dort landen dann oft die Autos, die in reicheren Ländern niemand mehr haben will. Sie werden dann dort gefahren, obwohl sie oft gar nicht mehr sicher sind und die Luft verschmutzen.



14 Millionen Gebrauchtwagen wurden so zwischen 2015 und 2018 ins Ausland geliefert, das steht in einem neuen Bericht der Vereinten Nationen. Die meisten davon wurden in ärmere Länder exportiert - besonders viele nach Afrika. Das ist nicht nur gefährlich für die Menschen, die mit solchen Schrottautos fahren, sondern schadet auch der Umwelt.