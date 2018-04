Avicii war einer der erfolgreichsten Stars der elektronischen Musik und hat mit vielen berühmten Musikern zusammengearbeitet. Seine Lieder "Wake Me Up" (auf Deutsch: Weck mich auf) und "Hey Brother" (auf Deutsch: Hey Bruder) waren Welthits. Avicii ist in Schweden geboren und heißt mit richtigem Namen Tim Bergling. Am Freitag wurde Avicii in Maksat, der Hauptstadt des Oman, tot in einem Hotelzimmer gefunden. Er ist gerade einmal 28 Jahre alt geworden. Woran genau Avicii starb, ist noch nicht klar.