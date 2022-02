Das Gebiet, in dem Axolotl leben, ist in Mexiko. Genauer gesagt: in Gewässern in der Nähe von Mexiko-Stadt. Mexikanische Schwanzlurche sind vom Aussterben bedroht. Deswegen gibt es in Mexiko immer wieder Versuche, sie zu schützen. Sie werden zum Beispiel in Gefangenschaft aufgezogen und dann in mexikanischen Seen freigelassen.

Bildquelle: Marco Ugarte/AP/dpa