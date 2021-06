Stimmt nicht. In Deutschland ertrinken mehr Menschen in Flüssen oder Seen. Oft, weil sie die Gefahr, zum Beispiel Strömungen, dort einfach unterschätzen. Ein weiterer Grund: Viele Badestellen dort sind nicht überwacht. Am besten also immer einen Abschnitt suchen, an dem es auch Rettungsschwimmer gibt.

Bildquelle: Clara Margais/dpa