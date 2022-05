Annalena Baerbock in der Ukraine

In den vergangenen Wochen sind immer wieder Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Ländern in die Ukraine gereist, um sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage zumachen. Weil es in der Ukraine immer wieder Explosionen und Angriffe gibt, ist das nicht ganz ungefährlich. Deshalb werden solche Reisen ganz genau geplant und die Politiker sind sehr vorsichtig. Sie haben erfahrene Sicherheitsleute dabei, die genau aufpassen. Außerdem reisen sie meist in die Orte, in denen es einigermaßen sicher ist.

Den Politikerinnen und Politikern ist es wichtig, solche Reisen in die Ukraine zu machen. Sie wollen so zeigen, dass sie in dem Krieg auf der Seite der Ukraine stehen und das Land unterstützen.