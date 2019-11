Manche Menschen waren mit ihrem Leben in der DDR so unzufrieden, dass sie versucht haben, das Land heimlich zu verlassen. So eine Flucht war aber ziemlich gefährlich. logo! hat Familie Strelzyk getroffen und mit ihr über ihre Ballon-Flucht gesprochen.

