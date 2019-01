Dort ist es einer Gruppe Forschern gelungen, einzelne Bananenpflanzen so zu züchten, dass ihnen die Krankheit nichts anhaben kann. Die Pflanzen sind also resistent gegen den Pilz. Sie werden durch den Pilz nicht krank. Endgültige Entwarnung können die Forscher allerdings nicht geben. Denn es wird wohl noch sehr lange dauern, bis die neuen Bananenpflanzen sich dazu eignen, auf großen Flächen angebaut zu werden, um viele Bananen zu ernten. Zum anderen wurde bei der Züchtung der Pflanze Gentechnik verwendet. Gentechnik ist sehr umstritten. Umweltschützer auf der ganzen Welt setzen sich gegen Gentechnik bei Pflanzen ein. Was Gentechnik genau ist, und welche Kritik es daran gibt, erfährst du im verlinkten Artikel.