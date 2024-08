Also von vorn: In Bangladesch herrschte in letzter Zeit ziemlich viel Chaos. Super viele Menschen gingen seit Wochen immer wieder auf die Straße, um zu demonstrieren. Denn sie waren unzufrieden damit, wie es in ihrem Land gerade läuft. Zum Beispiel finden die Menschen es unfair, wer in dem Land bestimmte Jobs machen darf und wer nicht.