ging weiter mit Elefanten am Dienstag, Affen am Mittwoch, einem Wolf am Donnerstag, Pelikanen am Freitag, einer Wildkatze am Samstag und endete mit Fischen am Sonntag. Dachten wir zumindest ... heute tauchte aber überraschend ein neues Banksy-Werk auf: Ein Nashorn! Es könnte also sein, dass die Banksy-Strecke noch gar nicht vorbei ist und in den nächsten Tagen weitere Werke auftauchen. Wir sind gespannt!