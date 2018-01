Barack und Michelle Obama Quelle: dpa

Geboren wurde Barack Obama am 4. August 1961 in Honolulu auf der Insel Hawaii. Als er sechs Jahre alt war, zogen er und seine Mutter nach Indonesien in Asien. Mit zehn Jahren kehrte Obama wieder zurück und lebte bei seinen Großeltern auf Hawaii.

Als Student verließ Barack Obama die Insel Hawaii. Er studierte erst in New York und dann an der berühmten Harvard Universität in Boston. Dort machte er einen sehr guten Abschluss in dem Fach Rechtswissenschaft. Damals begann Barack Obama damit, sich für ärmere Menschen einzusetzen. So arbeitete er zum Beispiel in einer Gemeinde für wenig Geld.