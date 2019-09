Kein Wunder also, dass vor allem englische Begriffe benutzt werden. Das Baseball-Spielfeld besteht aus einem Innenfeld (Infield) und aus dem viel größeren Außenfeld (Outfield). Am Ende des Outfields wird das Spielfeld durch einen Zaun begrenzt. Im Infield sind vier Bases - das sind so was wie Kissen - in den Boden eingelassen. Die erste Base, die zweite Base, die dritte Base und die Homeplate (Abschlag).