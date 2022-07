Und sie haben noch mehr Ideen, um zu zeigen, wie wütend sie sind: Einige zündeten sogar Heuballen an oder legten Gülle, also Kot und Pipi von Tieren, vor dem Haus einer Politikerin ab. Andere blockierten mit ihren Traktoren große Lagerhallen mit Lebensmitteln, so dass keine Ware an Supermärkte geliefert werden konnte und die Regale dort teilweise leer blieben. An manchen Orten waren die Proteste so heftig, dass die Polizei einschreiten musste.