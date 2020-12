Was heißt Katastrophenfall?

In Bayern will die Regierung mithilfe des Katastrophenfalls zum Beispiel erreichen, dass die Organisation und Verteilung für die freien Betten in den Krankenhäusern erleichtert wird. Manchmal ist zum Beispiel in einem Krankenhaus kein Bett für einen an Covid-19 Erkrankten mehr frei, dann muss er in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. In solch einem Fall ist es gut, wenn es jemanden gibt, der für alle Krankenhäuser im ganzen Land den Überblick hat und Dinge entscheiden kann.

Und die Regierung möchte so noch mehr Helferin dazu holen, die beim Kampf gegen Corona mithelfen können.