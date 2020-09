Zunächst sah es nämlich gar nicht so gut aus für Bayern München. Nach 13 Minuten verwandelte Lucas Ocampos einen Elfmeter zum 1:0 für Sevilla. Doch danach kamen die Bayern besser ins Spiel und Leon Goretzka erzielte in der 34. Minute den Ausgleich - 1:1. Beide Teams hatten danach noch große Chancen. Doch bis zum Ende der normalen Spielzeit nach 90 Minuten gelang es keinem Team noch ein Tor zu erzielen. Erst in der Verlängerung machte Javi Martinez mit einem Kopfball das Siegtor für die Bayern. Nach dem Abpfiff war der Jubel bei den Bayern-Spielern und den mitgereisten Fans riesig.