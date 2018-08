Der Eisbär wird auch Polarbär genannt, weil er fast ausschließlich in der Arktis, also um den Nordpol herum lebt. Eisbären sind die größten Landraubtiere der Erde. Jahrzehntelang wurden sie von Menschen gejagt, bis es nur noch so wenige gab, dass sie schließlich unter Schutz gestellt wurden. Ihr natürlicher Lebensraum ist das Packeis, also zusammengeschobene Eisschollen auf dem Polarmeer.