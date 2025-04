logo!: Schule besser machen - ihr seid gefragt!

Was wünschen sich Grundschüler? Diese Frage wurde im Bundesland Hessen gestellt. Mehr als 900 Klassen sagten dort, was sie gut finden und was besser sein könnte. Viele Grundschulkinder wünschten sich, sie könnten mehr mitreden. Für ältere Schülerinnen und Schüler gibt es oft Klassenräte. Diese vertreten die Interessen der Kinder. Dass es so etwas in der Grundschule meistens nicht gibt, finden viele nicht gut.

Was läuft gut in der Schule und was nicht? Das wurden hunderte Schülerinnen und Schüler gefragt. Was würdet ihr antworten? Quelle: Marijan Murat/dpa

Das fanden die befragten Kinder gut

Auch mehr Fremdsprachenunterricht fänden die Kinder toll. Sie sagen, dass sie die Herkunftssprachen ihrer Freunde mit ausländischen Wurzeln lernen wollen. Sie sind interessiert an den verschiedenen Kulturen.

Und was läuft gut? "Wir machen viele tolle Ausflüge." Und "Ich finde es schön, dass man sich in der Klasse ausweinen kann", sagten die befragten Kinder dazu.