Irakische Soldaten in Tal Afar

Quelle: reuters

Die Stadt Tal Afar im Norden des Iraks war eine der letzten irakischen Städte, in denen die brutale Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) das Sagen hatte. Nun ist es der irakischen Armee mit Unterstützung anderer Kämpfer und Länder wohl gelungen, die Stadt fast komplett vom IS zu befreien. Der IS ist nur noch in einigen kleineren Gebieten des Iraks an der Macht. Viele Menschen im Irak freuen sich, die brutalen IS-Terroristen los zu sein. Die Freude ist aber auch getrübt. Denn Menschenrechtler sagen, dass die irakische Armee bei ihren Befreiungsaktionen zum Teil wahllos Menschen festgenommen, gefoltert und getötet hat.