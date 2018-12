Mal ehrlich: Wie fit seid ihr morgens, wenn die erste Stunde anfängt? Viele Schülerinnen und Schüler müssen sich jeden Morgen aus dem Bett quälen, um sich dann noch etwas schläfrig in die Schule zu schleppen. An einigen Schulen in der Stadt Seattle in den USA sieht das anders aus. Seit zwei Jahren beginnt der Unterricht dort etwas später: um viertel vor neun - nicht mehr wie früher um zehn vor acht. Das sind 55 Minuten, die die Jugendlichen länger schlafen können.