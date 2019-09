ZDFtivi | logo! - In Frankreich... (8/8)

...legt man die Wangen aneinander und deutet Küsschen an. So wie hier der französische Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel. Ob es zwei, drei oder sogar vier Küsse sind, das ist aber von Region zu Region unterschiedlich. Am besten macht ihr einfach mit, bis der Andere mit den Bussis aufhört.