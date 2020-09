Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft - das sind die verschiedenen Bereiche, in denen die Preise in diesem Jahr verliehen werden. Ausgezeichnet werden Wissenschaftler, Forscher, Schriftsteller, Politiker oder Organisationen, die etwas ganz Besonderes für die Menschheit geleistet haben. Das können wichtige Entdeckungen oder Erfindungen sein, herausragende Bücher oder ein Beitrag für mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.