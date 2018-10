Bis die Gewinner ihre Auszeichnung in den Händen halten, müssen sie sich jedoch noch etwas gedulden. Verliehen werden die Nobelpreise erst am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Die Preisträger bekommen in Stockholm eine Urkunde, eine Medaille - und ein hohes Preisgeld: Etwa 870.000 Euro werden pro Kategorie vergeben.