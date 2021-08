Jetzt denkt ihr euch vielleicht: "Hä? Wieso hatte sie so große Angst, bestraft werden? Sie hat doch nichts Schlimmes getan und nur ihre Meinung gesagt." Bei uns in Deutschland und vielen anderen Ländern in Europa gilt die Meinungsfreiheit. Das bedeutet, dass niemand dafür bestraft werden darf, wenn er seine Meinung sagt. In dem Land Belarus ist das anders. Dort kommt das aber immer wieder vor.