Maria Kolesnikowa ist aber gerade nicht wegen ihrer Musik bekannt, sondern weil sie eine der Anführerinnen der Demokratiebewegung in Belarus ist. Sie ist also auch eine Politikerin. Gemeinsam mit zwei anderen Frauen kämpft sie in ihrer Heimat für Neuwahlen und fordert, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sein Amt aufgibt. Sie möchte, dass in Belarus demokratisch gewählt wird. Deswegen wird sie auch als eine der Anführerinnen der Demokratiebewegung bezeichnet.